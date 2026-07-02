00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Personas se encuentran entre víctimas de los terremotos y ataúdes en La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026. (Foto de Juan BARRETO / AFP).
Personas se encuentran entre víctimas de los terremotos y ataúdes en La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026. (Foto de Juan BARRETO / AFP).
/ JUAN BARRETO
Por BBC News Mundo

“No hermano, no hermano, ¡no! ¿Por qué me haces esto?”, grita una mujer mientras su esposo intenta sostenerla para que no se desplome sobre el suelo.

TE PUEDE INTERESAR