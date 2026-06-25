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Miembros de los servicios de emergencia revisan uno de los bloques de viviendas dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves. Foto: EFE/ Ronald Pena R.
Miembros de los servicios de emergencia revisan uno de los bloques de viviendas dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves. Foto: EFE/ Ronald Pena R.
Por Agencia EFE

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (ONU) anunció que está “completamente movilizada” para apoyar al pueblo de Venezuela tras los terremotos que sacudieron al país el miércoles, y señaló que ya está coordinando un rápido despliegue de equipos de búsqueda y rescate urbano “de toda la comunidad internacional”.

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