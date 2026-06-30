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Resumen

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Las dos hijas adolescentes de Deilisbeth Herreira estaban en casa cuando se produjeron los terremotos.
Las dos hijas adolescentes de Deilisbeth Herreira estaban en casa cuando se produjeron los terremotos.
Por BBC News Mundo

“Silencio”, gritan los socorristas dirigiéndose a la carretera con los puños en alto, haciendo señas a todos para que guarden silencio.

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