Por Roger Zuzunaga Ruiz

El Gobierno de Venezuela suspendió el lunes por 48 horas el traslado oficial de periodistas a La Guaira, la zona más afectada por el doble terremoto de la semana pasada, una decisión que justificó por razones operativas y sanitarias para facilitar las labores de rescate. Sin embargo, la medida fue cuestionada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), que advirtió que impedir el reporte en el terreno limita el acceso a información verificada en medio de la peor tragedia sísmica que ha vivido el país en un siglo y reaviva el debate sobre las restricciones al ejercicio periodístico que suele ejercer el chavismo.

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