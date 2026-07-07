Resumen

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María Lourdes Pérez se encuentra en una de las zonas más devastadas por los terremotos del 24 de junio. (Cortesía: María Lourdes Pérez).
María Lourdes Pérez se encuentra en una de las zonas más devastadas por los terremotos del 24 de junio. (Cortesía: María Lourdes Pérez).
Por BBC News Mundo

Hubo un momento en que María Lourdes Pérez sintió un deseo arrollador: quería volver a ser madre.

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