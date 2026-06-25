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Un avión de la aerolínea Air Europa aterrizando, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolivar en Maiquetía, Venezuela, el 17 de febrero de 2026. (Miguel Gutierrez / EFE)
Un avión de la aerolínea Air Europa aterrizando, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolivar en Maiquetía, Venezuela, el 17 de febrero de 2026. (Miguel Gutierrez / EFE)
/ MIGUEL GUTIERREZ
Por Agencia EFE

Los aeropuertos internacionales de Venezuela, excepto el principal del país, que sirve a Caracas, están operativos tras los terremotos del miércoles, confirmó este jueves a EFE la presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV), Marisela De Loaiza.

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