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Resumen

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Voluntarios realizan labores de búsqueda de personas desaparecidas, en La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026. (Ronald Peña R / EFE)
Voluntarios realizan labores de búsqueda de personas desaparecidas, en La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026. (Ronald Peña R / EFE)
Por Agencia EFE

Un avión con más de un centenar de migrantes repatriados llegó a La Guaira horas antes del terremoto del pasado miércoles en Venezuela. Los llevaron a un hotel, donde debían procesar sus datos para dejarlos ir al día siguiente, pero el lugar se vino abajo y quedaron atrapados. No hay cifras de cuantos sobrevivieron.

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