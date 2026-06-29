Un avión con más de un centenar de migrantes repatriados llegó a La Guaira horas antes del terremoto del pasado miércoles en Venezuela. Los llevaron a un hotel, donde debían procesar sus datos para dejarlos ir al día siguiente, pero el lugar se vino abajo y quedaron atrapados. No hay cifras de cuantos sobrevivieron.

“Llamamos para informar que su familiar falleció y está confirmado”, le dijo el Gobierno de Venezuela a la hermana de uno de los migrantes, quien habló este lunes con EFE en condición de anonimato.

La llamada era de una persona que se identificó como parte de Misión Vuelta a la Patria, el programa que gestiona las repatriaciones de migrantes venezolanos y que, desde el año pasado, se encarga de recibir a los deportados desde Estados Unidos.

“No puede ser -replicó-. No puede estar confirmado porque lo tengo aquí conmigo”, respondió el familiar, quien tenía a su lado al migrante, que había sido hospitalizado.

El repatriado había emigrado años atrás a Estados Unidos, luego de cruzar a pie varias fronteras y sobrevivir al Tapón de Darién, una de las vías migratorias más peligrosas y en las que han muerto incontables venezolanos en su intento de llegar al norte de América.

El Gobierno de Estados Unidos lo arrestó este año y lo mantuvo más de un mes preso hasta el pasado miércoles, cuando fue deportado a Venezuela.

“Estuvo como mes y medio en la cárcel para que lo repatriaran. Fue a una audiencia, obviamente no contábamos con los recursos económicos para pagar un abogado que pudiese apelar por él. El juez le dijo que la opción era deportarlo”, contó la hermana.

Lo que recuerda

El migrante contó a su familia que durante el terremoto vio que otros de los repatriados se lanzaron por la ventana del sitio donde estaban para evitar quedar atrapados entre los escombros.

Desde el piso dos de un hotel en La Guaira -el estado más devastado por los terremotos-, salió corriendo hacia una puerta, pero se desplomó tras recibir un golpe en la cabeza.

Ya bajo los escombros, supo que había al menos ocho personas con vida porque gritaban por números: “Uno, dos, tres...” cada cierto tiempo. Pero en un momento dado, él se quedó gritando solo el número uno.

“Él gritaba ‘uno’ y nadie le respondía. No sabe cuánto tiempo pasó hasta que empezaron a llamar. Entonces él gritó que estaba con vida. Lo rescataron y lo trajeron al hospital”, relató la hermana.

Los desaparecidos

Norbert Martínez busca a su hermana, Mariángela, deportada de Estados Unidos, quien también llegó en el vuelo de repatriación del miércoles pasado. El Gobierno no ha informado una cifra de los muertos o heridos que llegaron deportados, sino un número general: 1.719 fallecidos y 5.034 heridos tras los terremotos.

“Nadie nos ha dado información dónde están los repatriados, si lograron salvarse o no. Nadie nos dice nada”, contó Norbert a EFE.

El viernes pasado, el segundo día tras los terremotos, Norbert viajó casi cuatro horas desde el estado Yaracuy, al oeste de Venezuela, para llegar a Caracas, donde desde entonces ha visitado morgues y varios hospitales.

Visitó el sitio donde probablemente trasladan a los repatriados cuando llegan a Venezuela y lo encontró en ruinas. Estuvo en una morgue de La Guaira, donde vio fotos digitalizadas de cadáveres, pero no reconoció en ninguno a su hermana.

“A cada cadáver que llega le toman una foto y lo van digitalizando. Esa imagen tiene un código, y el código coincide donde está el cadáver. Pasé dos horas viendo imágenes y mi hermana no está ahí”, comentó.

Mariángela se fue caminando hacia Estados Unidos en 2020. Atravesó caminos de tierra y agua, dice Norbert, para llegar hasta ese país. Fue arrestada por el Gobierno estadounidense y la tuvieron detenida tres meses, hasta que fue deportada el pasado miércoles.

Norbert, ganadero de profesión, había guardado un ovejo para recibir a Mariángela. Para cocinarlo y sentarse de nuevo en familia, luego de seis años sin verse.

En la tarde este lunes, tras cinco días del terremoto, regresó al lugar en La Guaira donde cree que llegó su hermana tras bajarse del avión. Asegura que nadie está trabajando en labores de búsqueda y rescate. Aún piensa que la puede hallar con vida.

“Hay varias familias de los repatriados. Estamos pidiendo información de la lista de los que llegaron, cuántas personas ha sacado a la morgue y cuántos pudieran quedar ahí (bajo los escombros). Quedaron en avisarnos”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO

Video que documenta las devastadoras imágenes de los dos terremotos mortales de magnitudes 7,2 y 7,5 en Venezuela, con colapsos de edificios en Caracas y La Guaira, 164 fallecidos y más de 970 heridos. Incluye testimonios de sobrevivientes, evacuaciones en centros comerciales y daños materiales graves.

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