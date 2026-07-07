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Resumen

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Edificios colapsados de la Mision Vivienda OPPE luego del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrido el pasado 24 de Junio, en La Guaira, Venezuela, el 7 de julio de 2026. (Xaume Olleros / EFE)
Edificios colapsados de la Mision Vivienda OPPE luego del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrido el pasado 24 de Junio, en La Guaira, Venezuela, el 7 de julio de 2026. (Xaume Olleros / EFE)
Por Agencia EFE

Un grupo de más de 100 economistas y académicos pidió al Gobierno de Estados Unidos este martes levantar las sanciones económicas contra Venezuela y reclamó al Fondo Monetario Internacional (FMI) facilitar el acceso del país a mecanismos financieros internacionales para afrontar la emergencia provocada por los terremotos registrados en junio.

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