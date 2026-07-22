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Resumen

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Una persona sostiene un gato este lunes, en el hospital de campaña de El Salvador en Catia La Mar (Venezuela). Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
Una persona sostiene un gato este lunes, en el hospital de campaña de El Salvador en Catia La Mar (Venezuela). Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
Por Agencia AFP

Perros, gatos, tortugas y hasta un chivo… cientos de mascotas rescatadas de los escombros tras el doble terremoto en Venezuela permanecen en refugios temporales, a la espera de reencontrarse con sus antiguos dueños o sus nuevos amos adoptivos.

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