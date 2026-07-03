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Resumen

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GRAF3013. MADRID, 09/05/2021.- El Nacional es el "gran trofeo" que quiere llevarse el Gobierno de Venezuela en su afán de acabar con medios independientes en el país, asegura a Efe el director de este diario, Miguel Henrique Otero. "Allá quedaron los valientes", el centenar de compañeros que trabajan en el periódico ahora solo en su edición digital, pues en papel hace tiempo que no puede imprimirse, asevera el director desde Madrid. EFE/David Fernández
GRAF3013. MADRID, 09/05/2021.- El Nacional es el "gran trofeo" que quiere llevarse el Gobierno de Venezuela en su afán de acabar con medios independientes en el país, asegura a Efe el director de este diario, Miguel Henrique Otero. "Allá quedaron los valientes", el centenar de compañeros que trabajan en el periódico ahora solo en su edición digital, pues en papel hace tiempo que no puede imprimirse, asevera el director desde Madrid. EFE/David Fernández
/ David Fernández
Por Grupo GDA, El Nacional de Venezuela, GDA

En medio de la emergencia nacional que atraviesa Venezuela, Miguel Henrique Otero, presidente editor de El Nacional, exhortó este jueves a las autoridades y a las empresas de telecomunicaciones a levantar de inmediato los bloqueos que restringen el acceso a decenas de medios de comunicación nacionales e internacionales.

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