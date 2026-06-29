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Resumen

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Personas reaccionan durante las labores de búsqueda este lunes, en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE/ Ronald Peña R
Personas reaccionan durante las labores de búsqueda este lunes, en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE/ Ronald Peña R
Por Agencia EFE

Operadores de maquinaria se encuentran este lunes en zonas devastadas del estado costero de La Guaira, en Venezuela, dispuestos a colaborar en las labores de rescate tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado miércoles, pero denuncian que no hay suficientes máquinas pesadas para llevar a cabo la remoción de escombros.

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