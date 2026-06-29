Operadores de maquinaria se encuentran este lunes en zonas devastadas del estado costero de La Guaira, en Venezuela, dispuestos a colaborar en las labores de rescate tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado miércoles, pero denuncian que no hay suficientes máquinas pesadas para llevar a cabo la remoción de escombros.

Desde la tragedia, cientos de personas con capacidad operativa para participar en las tareas de rescate se han trasladado desde distintos estados del país para ayudar a salvar vidas entre los escombros. En la localidad de Tanaguarena, un grupo de operadores de maquinaria pesada llegó desde el estado Lara (oeste) tras conocer las denuncias sobre la falta de personal calificado para manejar excavadoras.

“Ando en una comisión de 12 operadores de parte de la alcaldía Andrés Eloy Blanco (del estado Lara), en vista de que nos dijeron que la necesidad que había era de operadores de maquinaria pesada, pero al llegar aquí nos dimos cuenta que todo lo contrario, pues no hay maquinaria pesada”, indicó a EFE el operador Leonardo Malvasida.

“Habemos cantidades de operadores, pero no hay maquinaria pesada y las que hay son privadas, no permiten que las mueva cualquier operador y algunas están accidentadas por alguna que otra cosita, otras por falta de gasoil”, continuó el operador que llegó con la comisión a la 01:00 hora local de este lunes (05:00 GMT).

Las víctimas de los terremotos han denunciado que la maquinaria ha demorado en llegar a las zonas afectadas y hasta la tarde del viernes empezaron a verse en algunas zonas y con mayor presencia el sábado.

El grupo de operadores en esta zona aseguró que solicitó a las autoridades que envíen las máquinas para operarlas, pero no han respondido en la solicitud.

“Solo nos han dicho que esperemos a que ellos -otros operadores- desocupen en los edificios donde están trabajando y ellos colaboran de nuevo con los otros edificios donde no tienen alguna máquina”, indicó.

Fotografía que muestra maquinaria con las banderas de El Salvador y Venezuela durante labores de búsqueda este lunes, en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE/ Ronald Peña R

Trabajar con las “uñas”

Por su parte, Josely Zorrilla, habitante de Tanaguarena, denunció que han trabajado “con las uñas” para poder encontrar a sus familiares que quedaron atrapados en los edificios tras el terremoto.

Zorrilla indicó a EFE que ya encontró a su madre y su sobrina “totalmente calcinadas” y que una funeraria de La Guaira le está cobrando 600 dólares para poder cremarlas, mientras sigue en la búsqueda de su papá y el novio de su sobrina.

“Hay 1.500 trabas, un general por allá tiene cuatro maquinarias y nos dijo que no tenía autorización, que si queríamos que llamáramos a Delcy Rodríguez, burlándose de nosotros”, denunció.

Zorrilla sostuvo que han recibido apoyo de equipos de rescate franceses y mexicanos pero se han quedado cortos para seguir buscando personas en la zona.

“Es desesperante”, expresa.

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El doble terremoto del miércoles es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo, tras superar el millar muertos. Cincuenta y nueve años antes, en julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas un sismo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos.

Los sismos de hace cinco días que afectaron Caracas y seis estados del norte del país han dejado, hasta el domingo, un total de 1.450 fallecidos, de acuerdo al último balance del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

El domingo, la presidenta encargada de Venezuela anunció la creación inmediata de una comisión para inspeccionar las viviendas que sufrieron afectaciones por el doble terremoto y alargó por una semana la suspensión de clases.

Los rescatistas internacionales y nacionales siguen en el operativo de búsqueda de sobrevivientes entre los escombros, mientras algunos residentes de La Guaira denuncian el retraso en la llegada de la ayuda a sus sectores.