Los escombros de un edificio destruido por los terremotos en La Guaira, Venezuela. (EFE/ Ronald Peña R).
Los escombros de un edificio destruido por los terremotos en La Guaira, Venezuela. (EFE/ Ronald Peña R).
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El doble terremoto sufrido en Venezuela podría haber dejado unos 58.870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada, según una primera evaluación experimental rápida realizada por la NASA gracias a imágenes satelitales.

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