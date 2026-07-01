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Personas descansan en un polideportivo donde viven centenares de personas una semana después del doble terremoto de Venezuela, en La Guaira, Venezuela, el 1 de julio de 2026. (Miguel Gutiérrez / EFE)
Personas descansan en un polideportivo donde viven centenares de personas una semana después del doble terremoto de Venezuela, en La Guaira, Venezuela, el 1 de julio de 2026. (Miguel Gutiérrez / EFE)
/ Miguel Gutiérrez
Por Agencia EFE

No quiero terminar los años que me quedan en un refugio” se lamenta Emilia Rada, una mujer de 73 años que se aloja en un polideportivo de La Guaira, donde viven centenares de personas una semana después del doble terremoto de Venezuela que destrozó o dañó gravemente sus viviendas sin saber cuándo podrán volver o si serán realojados.

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