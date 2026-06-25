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Resumen

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Una de las personas atrapadas entre los escombros de uno de los edificios afectados por los terremotos en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira, Venezuela. (EFE/ Ronald Pena R.).
Una de las personas atrapadas entre los escombros de uno de los edificios afectados por los terremotos en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira, Venezuela. (EFE/ Ronald Pena R.).
Por Agencia EFE

“No te vayas, no me dejes”, ruega Amir, un joven de 16 años que tiene un edificio entero sobre su cuerpo tras los terremotos de 7,5 y 7,2 en Venezuela.

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