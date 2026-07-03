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Resumen

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Fotografía que muestra un refugio transitorio habilitado para atender a personas afectadas por los terremotos, en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE/ Raúl Martínez
Fotografía que muestra un refugio transitorio habilitado para atender a personas afectadas por los terremotos, en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE/ Raúl Martínez
Por Agencia EFE

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que ha aumentado el riesgo de que se produzcan en Venezuela brotes de enfermedades, incluidas algunas que pueden prevenirse con una vacuna y esto debido a lo que consideró una baja cobertura de inmunización.

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