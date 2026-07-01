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Resumen

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Integrantes de cuerpos de rescate realizan operaciones de búsqueda en edificaciones afectadas este miércoles, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Raúl Martínez
Integrantes de cuerpos de rescate realizan operaciones de búsqueda en edificaciones afectadas este miércoles, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Raúl Martínez
Por Agencia EFE

ONG y familiares de presos políticos señalaron este miércoles a EFE que desconocen el estado de las estructuras de las cárceles donde están recluidos estos detenidos, al cumplirse una semana del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que ha dejado un saldo de 2.295 fallecidos.

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