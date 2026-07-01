ONG y familiares de presos políticos señalaron este miércoles a EFE que desconocen el estado de las estructuras de las cárceles donde están recluidos estos detenidos, al cumplirse una semana del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que ha dejado un saldo de 2.295 fallecidos.

“La información que tenemos es que están asustados, no saben cuál es el estado de las estructuras”, dijo el vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob.

En la cárcel de Ramo Verde, en el estado Miranda (norte), prosiguió, los presos políticos están durmiendo en el patio en carpas y refugios que construyeron ellos mismos, porque no quieren volver a las torres.

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Además, dijo que hasta el momento no han recibido reportes sobre heridos tras el doble terremoto.

Una familiar de un preso político en la cárcel de El Rodeo, también en Miranda, que no quiso identificarse, dijo que en ese centro penitenciario hay grietas en las paredes y que las autoridades las pintaron de negro para que no se notaran.

Sin embargo, denunció que los custodios no tienen un plan de evacuación de los detenidos en caso de que se registre otro sismo y que, aunque se comprometieron a hacer más frecuentes las llamadas telefónicas, no han cumplido.

Además, sostuvo que no tienen información sobre si ha habido una evaluación de la estructura para determinar si los daños son graves o no.

Edificio de varias plantas gravemente dañado, con los pisos superiores derrumbados, en el sector Playa Verde de Catia La Mar, estado La Guaira, Venezuela. (Foto de Federico PARRA / AFP).

La familiar también criticó que las autoridades cuestionaron si era necesario llevar insumos para los presos.

Por su parte, Andreína Baduel, integrante de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) dijo a EFE que todavía se mantienen los daños de paredes en el Rodeo, pero que después del terremoto han permitido las visitas familiares, situación que no se daba desde hace meses, según han denunciado los propios familiares.

Sin embargo, advirtió que no hay un mecanismo de comunicación directo u oficial con las autoridades de la cárcel para conocer sobre la condición de la estructura carcelaria.

Hace una semana, la zona norte de Venezuela fue sacudida por un doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que afectó seis estados y Caracas, entre ellos Miranda, lo que ha dejado un saldo de 2.295 personas muertas y 11.267 heridos.

El lunes, el Clipp alertó sobre “afectaciones severas” en Ramo Verde, lo que, a su juicio, agrava la realidad de estos detenidos, quienes “han comunicado la necesidad urgente de insumos básicos como colchonetas, carpas y alimentos”.

También dijo que la situación de El Rodeo presenta un nivel de vulnerabilidad similar, que se agrava por fallas logísticas y de seguridad previas al sismo.

Hasta el momento, el Gobierno venezolano no ha presentado un balance sobre la situación de los centros penitenciarios del país suramericano.