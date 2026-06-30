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Resumen

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Expertos forenses realizan labores de identificación de cadáveres tendidos en el suelo cerca de ataúdes en una morgue improvisada en el puerto de La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026. (Federico PARRA / AFP).
Expertos forenses realizan labores de identificación de cadáveres tendidos en el suelo cerca de ataúdes en una morgue improvisada en el puerto de La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026. (Federico PARRA / AFP).
Por El Nacional de Venezuela, GDA

El coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Venezuela, Gianluca Rampolla del Tindaro, advirtió que la cifra de fallecidos en el país por los terremotos pudiera ser “superior a la ya reportada” por el gobierno interino de Delcy Rodríguez. Ante este posible agravamiento de la emergencia, reveló que la ONU coordina el envío de 10.000 bolsas para cadáveres al país.

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