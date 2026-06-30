El coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Venezuela, Gianluca Rampolla del Tindaro, advirtió que la cifra de fallecidos en el país por los terremotos pudiera ser “superior a la ya reportada” por el gobierno interino de Delcy Rodríguez. Ante este posible agravamiento de la emergencia, reveló que la ONU coordina el envío de 10.000 bolsas para cadáveres al país.

Rampolla aclaró que a pesar de que los cuerpos de rescate en Venezuela y otras delegaciones del mundo mantienen operativos de búsqueda de sobrevivientes bajo los escombros de edificaciones desplomadas por el doble terremoto, la ONU prepara la logística ante un posible agravamiento de la emergencia.

“Puedo darles un indicador aproximado. Estamos adquiriendo, y esto es algo acordado con las autoridades locales, 10.000 bolsas para cadáveres”, informó Rampolla en una rueda de prensa.

#30Jun | La ONU advierte que la cifra de víctimas por los sismos podría ser "superior a la ya reportada" y coordina el envío de 10.000 bolsas para cadáveres al país. Mientras el balance oficial se sitúa en 1.719 fallecidos y 5.000 heridos, el Puerto de La Guaira ha sido… pic.twitter.com/BnZazlF5oN — El Nacional (@ElNacionalWeb) June 30, 2026

De acuerdo con el reciente balance oficial proporcionado por autoridades del gobierno encargado de Delcy Rodríguez, el número de fallecidos por los terremotos se sitúa en 1.943, mientras que la cifra de heridos ascendió a 10.571.

Rampolla agregó que 2.500 infraestructuras han resultado afectadas por los fuertes terremotos ocurridos en Venezuela el pasado miércoles 24 de junio. Detalló que muchas de las edificaciones están completamente destruidas.

Ante la emergencia sísmica, la ONU está preparando tres centros de atención en La Guaira para las familias que han perdido sus hogares. Allí, se ofrecerá atención médica, alimentos, agua, saneamiento, protección y apoyo psicosocial.

Finalizada la búsqueda de sobrevivientes por los equipos de rescate, la ONU, junto a otras organizaciones, realizará un operativo especial para determinar las necesidades de los afectados, incluyendo a los adultos mayores y a las personas con discapacidad.

Posteriormente, se procederá a retirar los escombros y a planificar la recuperación de planteles educativos y centros hospitalarios que presentan severos daños en sus infraestructuras.