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Rescatistas y voluntarios buscan víctimas en una vivienda afectada por los terremotos, en el municipio Libertador en el este de Caracas, Venezuela, el 25 de junio de 2026. (Boris Vergara / EFE)
Rescatistas y voluntarios buscan víctimas en una vivienda afectada por los terremotos, en el municipio Libertador en el este de Caracas, Venezuela, el 25 de junio de 2026. (Boris Vergara / EFE)
Por Agencia EFE

El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, dijo a EFE este jueves que la situación en las zonas afectadas por los terremotos en Venezuela es de una “devastación realmente aterradora”, mientras el organismo coordina el despliegue de al menos 12 equipos internacionales de búsqueda y rescate.

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