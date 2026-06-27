La mayor coalición opositora de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), consideró este viernes que el Estado no estaba preparado para responder a terremotos como los que ocurrieron el pasado miércoles, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente.
“Las primeras horas de esta emergencia también dejaron en evidencia una realidad que no puede ignorarse: el Estado venezolano no estaba preparado para responder a una tragedia de esta magnitud”, subrayó la PUD en un comunicado compartido en X.
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A juicio del bloque, la “insuficiencia de recursos, equipos especializados y capacidad de respuesta” ha obligado a “miles de ciudadanos, voluntarios y organizaciones a asumir tareas que debieron contar con una estructura pública robusta y plenamente operativa”.
“Venezuela necesita instituciones capaces de prevenir, responder y proteger la vida de su gente”, manifestó la coalición.
En este contexto, expresó su solidaridad con las personas que han perdido a un ser querido tras los terremotos y a “todos aquellos que hoy enfrentan la incertidumbre de haberlo perdido todo”.
También agradeció la labor de bomberos, personal médico, rescatistas y voluntarios, así como a la comunidad internacional, pero pidió que se fortalezca la cooperación durante los próximos días para atender una “emergencia humanitaria de enormes dimensiones”.
“Hacemos un llamado urgente para que se concentren todos los recursos humanos, equipos especializados y maquinaria pesada necesarios en las zonas más afectadas, particularmente en el estado La Guaira, donde la emergencia demanda una respuesta inmediata y proporcional a la gravedad de la situación”, apunto la PUD.
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El bloque informó que han habilitado sus sedes como centros de acopio y coordinación para apoyar a hospitales, refugios y comunidades afectadas.
Al menos 920 muertos y 3.360 heridos han sido reportados por las autoridades de Venezuela a más de 48 horas de dos terremotos que afectaron principalmente a Caracas y a La Guaira.
De igual forma, el Gobierno contabiliza 172 personas atrapadas en edificaciones y 3.007 damnificados.
Video que documenta las devastadoras imágenes de los dos terremotos mortales de magnitudes 7,2 y 7,5 en Venezuela, con colapsos de edificios en Caracas y La Guaira, 164 fallecidos y más de 970 heridos. Incluye testimonios de sobrevivientes, evacuaciones en centros comerciales y daños materiales graves.
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