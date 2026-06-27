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Resumen

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Personas realizan labores de búsqueda en una zona afectada por un terremoto, en La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. (Ronald Peña R / EFE)
Personas realizan labores de búsqueda en una zona afectada por un terremoto, en La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. (Ronald Peña R / EFE)
/ Ronald Peña R
Por Agencia EFE

La mayor coalición opositora de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), consideró este viernes que el Estado no estaba preparado para responder a terremotos como los que ocurrieron el pasado miércoles, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente.

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