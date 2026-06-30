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Resumen

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Una persona es ingresada a urgencias en el hospital Pérez Carreño, en Caracas, Venezuela, el 29 de junio de 2026. (Raúl Martínez / EFE)
Una persona es ingresada a urgencias en el hospital Pérez Carreño, en Caracas, Venezuela, el 29 de junio de 2026. (Raúl Martínez / EFE)
/ Raúl Martínez
Por Agencia EFE

Médicos y enfermeras de hospitales públicos en Caracas atienden a los heridos por el doble terremoto del pasado miércoles con salarios base de menos de un dólar al mes, confirmaron a EFE al menos cinco personas, que también hablaron sobre las dificultades para hacer frente a una nueva emergencia.

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