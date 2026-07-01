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Resumen

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Integrantes de equipos de rescate de Países Bajos realizan labores de búsqueda en los escombros de un edificio este lunes, en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE/ Ronald Peña R
Integrantes de equipos de rescate de Países Bajos realizan labores de búsqueda en los escombros de un edificio este lunes, en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE/ Ronald Peña R
Por Agencia EFE

El equipo neerlandés de búsqueda y rescate urbano ha anunciado este miércoles que da por concluida su misión en Venezuela al reducirse las posibilidades de encontrar a personas con vida, después de varios días de trabajo en las zonas afectadas por los terremotos que han dejado al menos 1.943 muertos.

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