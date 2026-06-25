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Resumen

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Personas en la calle en Caracas, Venezuela, tras los dos fuertes terremotos. (EFE/ Rayner Peña R).
Personas en la calle en Caracas, Venezuela, tras los dos fuertes terremotos. (EFE/ Rayner Peña R).
/ Rayner Peña R
Por Agencia EFE

Los venezolanos duermen la madrugada de este jueves en colchones y colchonetas tendidas sobre el asfalto o refugiados dentro de sus vehículos en las calles, en medio del temor por las réplicas de los dos grandes terremotos de 7,2 y 7,5 ocurridos el jueves en el país.

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