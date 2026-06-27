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Resumen

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Un avión de la aerolínea española Plus Ultra, que reanudará sus vuelos entre Venezuela y España el 30 de junio. (Foto: Plus Ultra)
Un avión de la aerolínea española Plus Ultra, que reanudará sus vuelos entre Venezuela y España el 30 de junio. (Foto: Plus Ultra)
Por Agencia EFE

La aerolínea Plus Ultra informó este sábado de la reanudación el próximo martes, 30 de junio, de sus rutas entre Venezuela y España, después de que fueran suspendidas tras los terremotos que sacudieron el país y provocaron al menos 1.430 muertos.

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