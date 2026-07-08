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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez; y el rey de Inglaterra, Carlos III. (Lucas AGUAYO / Aaron CHOWN / AFP)
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez; y el rey de Inglaterra, Carlos III. (Lucas AGUAYO / Aaron CHOWN / AFP)
Por Agencia AFP

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió al rey Carlos III que sea “liberado” el oro de las reservas internacionales de este país que se encuentra “retenido” en el Banco de Inglaterra para atender a los afectados por el doble terremoto de hace dos semanas.

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