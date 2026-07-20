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Resumen

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Una minicargadora trabaja frente a los restos derrumbados de un edificio residencial que colapsó tras los terremotos del 24 de junio de 2026, en Caraballeda, Venezuela, el 20 de julio de 2026. (Federico PARRA / AFP)
Una minicargadora trabaja frente a los restos derrumbados de un edificio residencial que colapsó tras los terremotos del 24 de junio de 2026, en Caraballeda, Venezuela, el 20 de julio de 2026. (Federico PARRA / AFP)
/ FEDERICO PARRA
Por Agencia AFP

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, prometió el lunes entregar 4.000 viviendas para diciembre a los afectados por el potente doble terremoto de hace casi un mes, y sobrepasar las 10.000 el próximo año.

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