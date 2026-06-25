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Resumen

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Personas revisan los nombres de hospitalizados fuera de un centro médico, tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,2 en Venezuela. (AFP)
Personas revisan los nombres de hospitalizados fuera de un centro médico, tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,2 en Venezuela. (AFP)
Por Agencia AFP

Yenderlin Cabarza llegó con fracturas a emergencias desde la zona más golpeada por los devastadores terremotos en Venezuela que dejaron al menos 188 muertos. Su madre no sobrevivió. Tampoco su tío que la protegió con su cuerpo del derrumbe. La adolescente, de 13 años, espera sola por atención médica, como decenas de menores.

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