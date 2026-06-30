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Un niño de tres años que fue rescatado de un edificio de Los Corales, en La Guaira, Venezuela, el 30 de junio de 2026. (Captura de X @globovision)
Un niño de tres años que fue rescatado de un edificio de Los Corales, en La Guaira, Venezuela, el 30 de junio de 2026. (Captura de X @globovision)
Por Agencia EFE

Un niño de tres años fue rescatado en la madrugada de este martes tras permanecer casi seis días atrapado en Venezuela, que vive horas decisivas de búsquedas tras los terremotos del pasado miércoles de magnitud 7,2 y 7,5, informó hoy el Ministerio de Comunicación.

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