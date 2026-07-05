00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Vista aérea muestra la destrucción catastrófica en los barrios Caraballeda y Caribe de la ciudad costera de La Guaira, Venezuela, el 4 de julio de 2026. (Foto de Cem Tekkesinoglu / Anadolu vía AFP).
Vista aérea muestra la destrucción catastrófica en los barrios Caraballeda y Caribe de la ciudad costera de La Guaira, Venezuela, el 4 de julio de 2026. (Foto de Cem Tekkesinoglu / Anadolu vía AFP).
/ CEM TEKKESINOGLU
Por Agencia EFE

Once días después del doble terremoto que sacudió Venezuela, las labores se concentran este domingo en la remoción de escombros de los edificios colapsados en La Guaira (norte), el estado más golpeado por el desastre, mientras las operaciones de búsqueda y rescate disminuyen a medida que pasan los días.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.