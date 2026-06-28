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Resumen

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Lohengry Fuentes, de 37 años, reacciona en una zona afectada por los terremotos en Catia La Mar, estado La Guaira, Venezuela. “Murieron mi papá, mi hermana, su hija de 16 años, su bebé de 5 años. A mi papá no lo hemos logrado sacar de ahí”, lamenta. (EFE/ Henry Chirinos).
Lohengry Fuentes, de 37 años, reacciona en una zona afectada por los terremotos en Catia La Mar, estado La Guaira, Venezuela. “Murieron mi papá, mi hermana, su hija de 16 años, su bebé de 5 años. A mi papá no lo hemos logrado sacar de ahí”, lamenta. (EFE/ Henry Chirinos).
Por Agencia EFE

Cuando han pasado más cinco días desde el doble terremoto que sacudió Venezuela, Lohengry Fuentes y su familia se encuentran en un espacio abierto en La Guaira, zona cero de la devastación, que han improvisado como refugio, donde no hay baños y cientos de personas han instalado cocinas para preparar sus propios alimentos mientras reciben donaciones de voluntarios.

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