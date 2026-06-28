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Rescatistas trasladan un cuerpo este sábado, en La Guaira. Foto: EFE/ Henry Chirinos
Rescatistas trasladan un cuerpo este sábado, en La Guaira. Foto: EFE/ Henry Chirinos
Por Agencia EFE

Los españoles desaparecidos en los terremotos registrados el pasado miércoles en Venezuela se elevan a 152, mientras se mantiene la cifra de nueve muertos y de otras 14 personas localizadas bajo los escombros pero aún sin rescatar, dijo este domingo el ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares.

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