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Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), trasladan cuerpos, en La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026. (Ronald Peña R / EFE)
Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), trasladan cuerpos, en La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026. (Ronald Peña R / EFE)
Por Agencia EFE

La cifra de españoles fallecidos en el doble terremoto de Venezuela asciende ya a 19, según la actualización hecha a mediodía de este martes por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que ha rebajado los desaparecidos a 131 y ha mantenido en 12 los localizados bajo los escombros.

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