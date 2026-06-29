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Personas reclaman los cuerpos de sus familiares fallecidos en los terremotos este lunes, en un puerto en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE/ Henry Chirinos
Personas reclaman los cuerpos de sus familiares fallecidos en los terremotos este lunes, en un puerto en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE/ Henry Chirinos
Por Agencia EFE

El Gobierno de Portugal informó este lunes de que el número de portugueses fallecidos por los terremotos en Venezuela asciende a 60, diez de ellos menores de edad, mientras que otros 87 siguen desaparecidos.

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