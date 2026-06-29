El Gobierno de Portugal informó este lunes de que el número de portugueses fallecidos por los terremotos en Venezuela asciende a 60, diez de ellos menores de edad, mientras que otros 87 siguen desaparecidos.

Una fuente del Ministerio de Exteriores luso precisó que entre los desaparecidos hay 51 hombres y 36 mujeres.

PUEDES VER: Delcy Rodríguez anuncia inspección de viviendas y alarga suspensión de clases tras sismos en Venezuela

Además, las autoridades portuguesas agregaron que 53 de las 60 víctimas mortales que dejan los seísmos en el país latinoamericano también tenían nacionalidad venezolana.

Los dos sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, registrados el miércoles con apenas 39 segundos de diferencia, sacudieron el litoral Caribe de Venezuela y hasta el momento han causado al menos 1.719 muertos y 5.034 heridos, según el último balance de las autoridades venezolanas.

El viernes, la portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Zoe Brennan, señaló que hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos.