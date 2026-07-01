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Resumen

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Una mujer sobreviviente a los terremotos en Venezuela en uno de los albergues instalados en La Guaira. Foto: AFP
Una mujer sobreviviente a los terremotos en Venezuela en uno de los albergues instalados en La Guaira. Foto: AFP
Por Agencia AFP

Daniela Armas hace fila para recibir un sánduche de jamón y queso y una manzana. Desde los mortales terremotos en Venezuela, conseguir alimentos se ha convertido para ella en una “lucha” en el albergue improvisado donde se encuentra.

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