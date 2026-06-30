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Resumen

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Una persona descansa sobre escombros de edificaciones destruidas en La Guaira, Venezuela, el 30 de junio de 2026. (Raúl Martínez / EFE)
Una persona descansa sobre escombros de edificaciones destruidas en La Guaira, Venezuela, el 30 de junio de 2026. (Raúl Martínez / EFE)
/ Raúl Martínez
Por Agencia EFE

Sobrevivientes del doble terremoto en Venezuela han instalado carpas como refugio temporal a las afueras de sus edificios destruidos en La Guaira, que fueron construidos en la era del presidente fallecido Hugo Chávez como parte del programa social Misión Vivienda, creado en 2011.

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