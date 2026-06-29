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Resumen

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Voluntarios realizan labores de búsqueda en los escombros de un edificio de La Guaira, en Venezuela. (EFE/ Ronald Peña R).
Voluntarios realizan labores de búsqueda en los escombros de un edificio de La Guaira, en Venezuela. (EFE/ Ronald Peña R).
Por Agencia EFE

La cifra de fallecidos por el doble terremoto ocurrido el pasado miércoles en Venezuela ascendió a 1.719 y la de heridos a 5.034, informó este lunes el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

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