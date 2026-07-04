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Equipos de rescate venezolanos transportan un cadáver sacado de entre los escombros en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 4 de julio de 2026, tras los dos terremotos del 24 de junio. (Juan BARRETO / AFP)
Equipos de rescate venezolanos transportan un cadáver sacado de entre los escombros en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 4 de julio de 2026, tras los dos terremotos del 24 de junio. (Juan BARRETO / AFP)
/ JUAN BARRETO
Por Agencia AFP

Al menos 2.954 personas murieron y 16.592 resultaron heridas por los potentes terremotos que golpearon Venezuela el 24 de junio, de acuerdo con el último balance difundido el sábado por el gobierno.

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