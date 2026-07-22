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Resumen

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Fotografía que muestra edificios afectados tras los terremotos del 24 de junio, en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
Fotografía que muestra edificios afectados tras los terremotos del 24 de junio, en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
Por Agencia EFE

El balance de muertos por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrido hace casi un mes en la zona norte de Venezuela ascendió este miércoles a 5.398, después de que las autoridades sumaran 52 fallecimientos, informó el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez.

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