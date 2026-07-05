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Una persona busca pertenencias en medio de los escombros de un edificio este domingo, en La Guaira (Venezuela). A las calles de La Guaira, la zona devastada por el doble terremoto de Venezuela, han llegado en las últimas horas decenas de máquinas amarillas para retirar escombros y ayudar a acelerar las labores de recuperación de cadáveres. (EFE/ Ronald Peña R)
Una persona busca pertenencias en medio de los escombros de un edificio este domingo, en La Guaira (Venezuela). A las calles de La Guaira, la zona devastada por el doble terremoto de Venezuela, han llegado en las últimas horas decenas de máquinas amarillas para retirar escombros y ayudar a acelerar las labores de recuperación de cadáveres. (EFE/ Ronald Peña R)
/ Ronald Peña R
Por Agencia EFE

La cifra de fallecidos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela aumentó a 3.342, mientras que la de heridos se elevó a 16.740, informó este domingo el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

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