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Resumen

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Bomberos y voluntarios rescatan un cuerpo sin vida durante los trabajos de remoción de escombros en La Guaira, Venezuela, el 7 de julio de 2026. (Xaume Olleros / EFE)
Bomberos y voluntarios rescatan un cuerpo sin vida durante los trabajos de remoción de escombros en La Guaira, Venezuela, el 7 de julio de 2026. (Xaume Olleros / EFE)
Por Agencia EFE

La cifra de muertos por los terremotos de hace quince días en Venezuela subió este jueves a 3.899, mientras que la de heridos se mantuvo en 16.740, según el balance oficial.

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