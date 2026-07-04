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Personas protestan por la falta de respuesta del gobierno después de los terremotos ocurridos en la zona de Caraballeda, en La Guaira, Venezuela, el 4 de julio de 2026. (Raúl Martínez / EFE)
Personas protestan por la falta de respuesta del gobierno después de los terremotos ocurridos en la zona de Caraballeda, en La Guaira, Venezuela, el 4 de julio de 2026. (Raúl Martínez / EFE)
Por Agencia EFE

La tensión después del doble terremoto en Venezuela aumenta entre los centenares de desalojados que aún no han sido reubicados y llevan diez días durmiendo en las calles, al lado de los edificios derruidos en los que vivían.

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