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Resumen

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Una zona afectada por los terremotos, en La Guaira, Venezuela, el 1 de julio de 2026. (Ronald Peña R / EFE)
Una zona afectada por los terremotos, en La Guaira, Venezuela, el 1 de julio de 2026. (Ronald Peña R / EFE)
Por Agencia AP

Una semana después del histórico doble terremoto en Venezuela, algunos doctores dijeron el miércoles que temen que las secuelas pudieran desencadenar una crisis médica cada vez mayor, marcada por heridas sin tratar, enfermedades infecciosas y un sistema de salud que opera al límite de su capacidad.

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