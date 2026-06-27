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Resumen

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Personas realizan labores de búsqueda en una zona afectada por un terremoto, en La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. (Ronald Peña R / EFE)
Personas realizan labores de búsqueda en una zona afectada por un terremoto, en La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. (Ronald Peña R / EFE)
Por Agencia AFP

Amparo del Giudice escarba con sus propias manos una montaña de escombros en busca de su hijo, una de las víctimas de los terremotos más devastadores en Venezuela desde 1900.

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