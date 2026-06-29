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Resumen

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Personal sanitario señala decenas de cuerpos en un puerto de La Guaira, la zona más devastada de los terremotos en Venezuela. (AFP)
Personal sanitario señala decenas de cuerpos en un puerto de La Guaira, la zona más devastada de los terremotos en Venezuela. (AFP)
Por Agencia AFP

Médicos forenses con batas y gorros azules caminan entre decenas de cuerpos en bolsas apilados en el suelo en una improvisada morgue instalada en el puerto de la zona más devastada por el violento doble terremoto que sacudió a Venezuela.

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