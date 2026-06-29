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Resumen

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Vista de varios edificios dañados por los terremotos en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira, en Venezuela. (EFE/ Ronald Pena R.).
Vista de varios edificios dañados por los terremotos en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira, en Venezuela. (EFE/ Ronald Pena R.).
/ Ronald Pena R.
Por Agencia AFP

El doble terremoto en Venezuela dejó inhabitable uno de los grandes complejos del programa de vivienda impulsado por el fallecido presidente Hugo Chávez en La Guaira, el estado más afectado, constató la AFP.

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