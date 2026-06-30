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Un rescatista reacciona en medio de escombros de edificaciones destruidas este martes, en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE/ Raúl Martínez
Un rescatista reacciona en medio de escombros de edificaciones destruidas este martes, en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE/ Raúl Martínez
Por Agencia EFE

Venezuela espera la llegada de más ayuda humanitaria luego de haber recibido más de 1.200 toneladas en los últimos días por los terremotos de hace casi una semana, informó este martes el vicecanciller para Europa y América del Norte, Oliver Blanco.

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