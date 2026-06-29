00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Voluntarios realizan labores de búsqueda en los escombros de un edificio este lunes, en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE/ Ronald Peña R
Voluntarios realizan labores de búsqueda en los escombros de un edificio este lunes, en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE/ Ronald Peña R
Por Agencia EFE

Han pasado cinco días desde el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió el norte de Venezuela y los sobrevivientes sienten que ya no les queda nada para vivir en el estado costero La Guaira, el más afectado por el desastre.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.