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Resumen

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Edificio de varias plantas gravemente dañado, con los pisos superiores derrumbados, en el sector Playa Verde de Catia La Mar, estado La Guaira, Venezuela. (Foto de Federico PARRA / AFP).
Edificio de varias plantas gravemente dañado, con los pisos superiores derrumbados, en el sector Playa Verde de Catia La Mar, estado La Guaira, Venezuela. (Foto de Federico PARRA / AFP).
Por Agencia EFE

El número de fallecidos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos en Venezuela hace una semana se elevó a 2.295, mientras que la cantidad de heridos subió a 11.267, informó este miércoles el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

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