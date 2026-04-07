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Imagen de Nicolás Maduro en el helipuerto de Wall Street, Estados Unidos; y del venezolano, Yorman Acevedo, detenido por comentar la captura del chavista. Foto: EFE/EPA/Stringer/X
Imagen de Nicolás Maduro en el helipuerto de Wall Street, Estados Unidos; y del venezolano, Yorman Acevedo, detenido por comentar la captura del chavista. Foto: EFE/EPA/Stringer/X
Por Agencia EFE

Un venezolano permanece detenido en su país luego de que comentara un video en TikTok sobre la captura en Caracas del expresidente Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses, denunció este martes Espacio Público, ONG dedicada a defender la libertad de expresión.

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