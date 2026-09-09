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Resumen

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La reapertura del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, estado de La Guaira, Venezuela, el 1 de septiembre de 2026. (Federico PARRA / AFP)
La reapertura del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, estado de La Guaira, Venezuela, el 1 de septiembre de 2026. (Federico PARRA / AFP)
/ FEDERICO PARRA
Por Agencia EFE

Un total de 19 aerolíneas, 11 de ellas internacionales y 8 nacionales, están operando en las terminales temporales que fueron habilitadas hace una semana en el principal aeropuerto de Venezuela, el Simón Bolívar de Maiquetía, ubicado en La Guaira, el estado más devastado por los terremotos del pasado 24 de junio.

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