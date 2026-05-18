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Resumen

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Los cambios económicos impulsados por Delcy Rodríguez forman parte de una estrategia para asegurar la supervivencia del chavismo, según algunos legisladores oficialistas. (Jesus Vargas/Getty Images).
Los cambios económicos impulsados por Delcy Rodríguez forman parte de una estrategia para asegurar la supervivencia del chavismo, según algunos legisladores oficialistas. (Jesus Vargas/Getty Images).
Por BBC News Mundo

“El capitalismo es la causa, la verdadera causa de la miseria, de la desigualdad y de la exclusión (…) El supremo mandato de Cristo Redentor solo será posible cuando reine el socialismo en estas tierras y en estos mundos”.

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